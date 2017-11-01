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Саакашвили: Нынешняя власть могла войти в украинскую историю, а вошла в список Forbes


01.11.2017   10:47
Нынешняя власть могла войти в украинскую историю, но не сделала этого с положительной стороны. Об этом заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили в прямом эфире телеканала NewsOne.

"Слова для нашей власти ничего не стоят. Пора привести политиков, которые скажут, что они пришли на один срок. Мы не хотим войти в список Forbes, но мы хотим войти в украинскую историю. У этой власти был шанс войти в украинскую историю и быть в одном списке с Богданом Хмельницким, Скоропадским и Грушевским, а они все вошли в список Forbes. Если ты хотя бы раз войдешь в Forbes, ты уже не войдешь в историю страны", - заявил он.

Ранее Михеил Саакашвили назвал Ляшко и Розенблата "барыгами" в ответ на слова Авакова о "хламе" под парламентом.






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