Саакашвили: Я буду одним из тех, кто откроет Лазику

01.11.2017 11:33 Экс-президент Грузии, лидер украинской партии "Движение новых сил", Михеил Саакашвили отозвался на открытие железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, и отметил, что этот проект должен был открыться к 2014 году.



В эфире телеканала "Рустави 2" Михеил Саакашвили выступил с критикой правительства Грузии, и отметил, что во время их пребывания во власти достаточно много проектов не было осуществлено, или было сделано поздно.



"Даже если посадить обезьяну за самолетом на автопилоте, поведет самолет, поскольку самолет на автопилоте. Но приходит период, когда его надо посадить, и тогда необходим настоящий летчик, и в этот период пассажиры обязательно примут меры, отведут обезьяну от пульта управления, и опять посадят настоящих пилотов"- заявил Михеил Саакашвили.



Бывший президент Грузии подчеркнул, что нынешнее правительство осуществляет его запланированные проекты, и отметил, что им также придется осуществить объездную дорогу, и проект Лазики.



По словам Михеила Саакашвили, он не собирается свергать власть Украины революционным путем, и он планирует осуществить это мирно.



По заявлению экс-президента Грузии во включении в передаче, он пришел в Грузию путем мирной революции, но не видит необходимости революции в Украине.



Саакашвили считает, что, несмотря на это, люди должны показать, что их много, и они думают одинаково.



По его же заявлению, это является мировой практикой, в результате массовых демонстраций меняются власти, и в этом нет ничего удивительного.



"Это не брэнд Михеила Саакашвили, это обычное настроение народа. Главное, чтобы настроению людей ничего не преграждало путь. Мы будем стойко стоять на своем"- заявил Михеил Саакашвили.



Экс-президент Грузии отметил, что сейчас у него есть возможность помочь Украине, и для него "Киев, как родной Тбилиси".



"Для меня в условиях, когда я не могу видеть мой любимый Тбилиси потому, что на него сели вредители, мне здесь надо закончить много дел, и я обязательно сделаю это этим людям, поскольку я являюсь и их частью. Я стал частью их беды в последние годы, к сожалению, но я буду и частью их победы. Это, разумеется, будет победой также и для Грузии, я это не отделяю друг от друга"- заявил Михеил Саакашвили.

















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