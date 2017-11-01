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Саакашвили: Единственный путь - запихнуть меня в самолет и выгнать отсюда


01.11.2017   12:03
По заявлению Михеила Саакашвили, полная чушь разговоры о том, что его на днях арестуют. По его же словам, у украинской власти нет ни ресурса, ни смелости для этого. Об этом Михеил Саакашвили говорил в передаче "Арчевани" телеканала "Рустави 2", где он включился из Киева.

По словам экс-президента Грузии, "то, что сейчас происходит в Украине, очень похоже на Грузию времен Шеварднадзе".

Как пример он привел убийство чеченки, и отметил, что рейтинг власти упал, и страна испытывает инфляцию.

"Будь у Порошенко волшебная палка, он обязательно бы взмахнул ею, чтобы я исчез отсюда, или будь он Игорь Кио или Коперфильд, но не получается, так не бывает. Я являюсь фактором, и останусь фактором Украины"- заявил Саакашвили.

По его же словам, он не намерен занимать какую-либо должность, и у него единственное желание, чтобы власть сменилась мирным путем.

В то же время Саакашвили заявил, что "если по поручению Иванишвили власть Украины поддастся искушению, его могут похитить, и в принудительном порядке отправить в Грузию".

"Единственный путь, похитить меня, запихнуть в самолет, и выгнать отсюда. За этим последует свержение правительства Украины, и второе, это очень ускорит бегство Иванишвили из Грузии"- заявил экс-президент Грузии.

По заявлению Михеила Саакашвили, в таком случае он не собирается спокойно сидеть в тюрьме в Грузии, и обязательно продолжит борьбу, которая покончит с режимом Иванишвили.







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