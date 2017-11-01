Сын Бидзины Иванишвили решил подарить ОВГ аппаратуру, которую планировалось взять в аренду

01.11.2017 12:06



На днях стало известно, что компания «Silk Factor Studio» выиграла тендер стоимостью 346 тысяч лари (более 135 тысяч долларов) и заключила с Общественным телевидением Грузии контракт на поставку осветительной аппаратуры, которая принадлежит компании Беры GDS. Это обстоятельство вызвало много критики со стороны общественности.



В свою очередь Бера заявил, что не знал об условиях тендера и пообещал, что аппаратура будет передана Общественному телевидению безвозмездно.



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На своей странице в фейсбуке Бера Иванишвили написал следующее:



«Приветствую всех. В эти дни определенный ажиотаж последовал за сообщением об аренде Первым каналом аппаратуры, принадлежащей GDS и как обычно бывает в таких случаях, отдельные люди решили спекулировать этим фактом.



Суть дела состоит в том, что после того, как телекомпанию GDS приобрела телкомпания «Имеди», определенная часть техники, которая использовалась для киносъемок, осталась вне договора о покупке. Мне об этой технике ничего известно не было и я узнал о ней именно благодя этому ажиотажу.



Я не знал и о тендере и, естественно, что получать материальную выгоду от этого не является моей целью.



В итоге, так как выяснилось, что существует техника, которая не нужна моей студии, зато нужна Первому каналу, я хочу, чтобы эта техника и вся другая аппаратура, которая находится в нашем распоряжении и не нужна киностудии, была передана в дар Первому каналу», — отмечается в сообщении.



Музыкант и владелец телекомпании GDS Бера Иванишвили, сын миллиардера Бидзины Иванишвили, прокомментировал вопрос аренды Общественным телевидением Грузии принадлежащей его телекомпании техники.На днях стало известно, что компания «Silk Factor Studio» выиграла тендер стоимостью 346 тысяч лари (более 135 тысяч долларов) и заключила с Общественным телевидением Грузии контракт на поставку осветительной аппаратуры, которая принадлежит компании Беры GDS. Это обстоятельство вызвало много критики со стороны общественности.В свою очередь Бера заявил, что не знал об условиях тендера и пообещал, что аппаратура будет передана Общественному телевидению безвозмездно.На своей странице в фейсбуке Бера Иванишвили написал следующее:«Приветствую всех. В эти дни определенный ажиотаж последовал за сообщением об аренде Первым каналом аппаратуры, принадлежащей GDS и как обычно бывает в таких случаях, отдельные люди решили спекулировать этим фактом.Суть дела состоит в том, что после того, как телекомпанию GDS приобрела телкомпания «Имеди», определенная часть техники, которая использовалась для киносъемок, осталась вне договора о покупке. Мне об этой технике ничего известно не было и я узнал о ней именно благодя этому ажиотажу.Я не знал и о тендере и, естественно, что получать материальную выгоду от этого не является моей целью.В итоге, так как выяснилось, что существует техника, которая не нужна моей студии, зато нужна Первому каналу, я хочу, чтобы эта техника и вся другая аппаратура, которая находится в нашем распоряжении и не нужна киностудии, была передана в дар Первому каналу», — отмечается в сообщении.











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