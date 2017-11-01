Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лидеры Грузии осуждают террористический акт в Нью-Йорке


01.11.2017   14:02
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили осудили произошедший в Нью-Йорке террористический акт, в результате которого восемь человек погибли и 11 получили увечья после того, как водитель грузовика врезался в людей на велодорожке.

«Я крайне возмущен в связи с произошедшим в Нью-Йорке террористическим нападением, в результате которого погибли невинные люди. Грузия осуждает любое проявление терроризма, и стоит рядом с международным сообществом в борьбе с этой огромной угрозой», - говорится в заявлении президента Георгия Маргвелашвили, которое было опубликовано 1 ноября.

«В этот тяжелые минуты, от имени грузинского народа и от своего имени выражаю поддержку власти и народу Соединенных Штатов», - заявил президент.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пишет в своем Twitter, что он возмущен и огорчен в связи ужасающим нападением в Нью-Йорке.

«Наши мысли и молитвы направлены к жертвам и их семьям», - пишет Квирикашвили.

Civil Georgia





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Евросоюз поможет грузинским предпринимателям в создании кластеров
Гражданам Грузии до 21 года запретят играть в азартные игры
На реабилитацию старого Тбилиси планируется потратить 500 млн. лари за 4 года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Возвращение к этническим корням, или политика вытеснения в Абхазии?
«Крымизация Абхазии» - Если это будет продолжаться, у них нет никаких перспектив
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
Правительство Грузии создает программу защиты и развития абхазского языка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян: Армения готова потеснить других поставщиков томатов для РФ
Президент Азербайджана прибыл в Тегеран
Ереван подписал соглашение с Москвой об оборонном кредите на $100 млн
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна