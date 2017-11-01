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Лидеры Грузии осуждают террористический акт в Нью-Йорке
01.11.2017 14:02
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили осудили произошедший в Нью-Йорке террористический акт, в результате которого восемь человек погибли и 11 получили увечья после того, как водитель грузовика врезался в людей на велодорожке.
«Я крайне возмущен в связи с произошедшим в Нью-Йорке террористическим нападением, в результате которого погибли невинные люди. Грузия осуждает любое проявление терроризма, и стоит рядом с международным сообществом в борьбе с этой огромной угрозой», - говорится в заявлении президента Георгия Маргвелашвили, которое было опубликовано 1 ноября.
«В этот тяжелые минуты, от имени грузинского народа и от своего имени выражаю поддержку власти и народу Соединенных Штатов», - заявил президент.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пишет в своем Twitter, что он возмущен и огорчен в связи ужасающим нападением в Нью-Йорке.
«Наши мысли и молитвы направлены к жертвам и их семьям», - пишет Квирикашвили.
Civil Georgia
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