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Бурджанадзе снова побежала в Москву


01.11.2017   15:34
Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе отправилась в Москву, где примет участие в разных телевизионных ток-шоу и проведет ряд неформальных встреч.

Ранее оппозиционный политик Нино Бурджанадзе систематически ездила в Москву, по ее словам, для налаживания отношений между странами. Последний известный для СМИ визит был за несколько месяцев до парламентских выборов в 2016 году, когда она встретилась со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и обсудила грузино-российские отношения.

"Я считаю, что очень важно, чтобы наши позиции по всем вопросам были зафиксированы перед большой аудиторией. Кроме этого, естественно, у меня будут определенные неформальные встречи. У меня не запланированы особенные встречи, так как из-за ситуации, связанной с выборами и жалобами, я не была уверена в том, когда именно поеду", — заявила Бурджанадзе журналистам телеканала Rustasvi2 в Тбилисском аэропорту перед вылетом.






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