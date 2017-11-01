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Католикос-патриарх всея Грузии принял президента Эстонии


01.11.2017   17:20
Католикос-патриарх всея Грузии принял президента Эстонии вместе с членами делегации.

Глава Апостольской Православной Церкви Грузии Илия II поблагодарил Керсти Кальюлайд за поддержку Грузии. Разговор коснулся территориальной целостности страны.

По словам Его Святейшества, 20% территорий захвачено, и он надеется, что это будет исправлено.

Президент Эстонии поздравила патриарха с юбилейной датой 40 лет интронизации, и передала в подарок диск музыкального произведения одного из эстонских композиторов.







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