Католикос-патриарх всея Грузии принял президента Эстонии

01.11.2017 17:20 Католикос-патриарх всея Грузии принял президента Эстонии вместе с членами делегации.



Глава Апостольской Православной Церкви Грузии Илия II поблагодарил Керсти Кальюлайд за поддержку Грузии. Разговор коснулся территориальной целостности страны.



По словам Его Святейшества, 20% территорий захвачено, и он надеется, что это будет исправлено.



Президент Эстонии поздравила патриарха с юбилейной датой 40 лет интронизации, и передала в подарок диск музыкального произведения одного из эстонских композиторов.

















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