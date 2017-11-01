Эстония видит, что Грузия растет и развивается-Кальюлайде

01.11.2017 19:39 Хотелось бы, чтобы вы учли наш совет, наблюдали за развитием технологий, инноваций, и подогнали под ними все системы - заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе выступления на грузинско-эстонском бизнес форуме.



По мнению президента Эстонии, чрезвычайно важно установить бизнес связи между двумя странами.



По ее же словам, она видит на мероприятии представителей эстонских компаний, и этот факт очень ее радует. По ее заявлению, Эстонию радует то, что Грузия развивается.



По словам Керсти Кальюлайд, мелкие и средние предприятия являются гибким сегментом в экономике, и когда они видят возможности, сразу же используют их. Президент Эстонии выразила надежду, что данный сегмент воспользуется этими возможностями.



"В Грузии демократия и верховенство закона на том уровне, что дает эту возможность. Радует тот факт, что я нахожусь в Грузии. Мы не являемся непосредственными соседями, но мы близки друг другу"- заявила Керсти Кальюлайд.



По ее же словам, Эстония видит, что Грузия растет и развивается. По заявлению президента Кальюлайде, Эстония старается искать страны, где в государственном секторе нет, или низкая бюрократия. По ее же словам, она видит возможность сотрудничества с Грузией во многих аспектах.



По заявлению президента Эстонии, эстонские предприниматели смогут создать значимые возможности с грузинскими бизнесменами, действующими в сфере технологий и инноваций.



Высокий гость заострила внимание на внедрение в Грузии т.н. эстонской модели налога на прибыль.



"Эстонская модель дает возможность, чтобы страна экономически быстро росла, поскольку ту же модель осуществила Эстония, в стране увеличились доходы, экономика пользовалась этой инициативой, создавались новые предприятия и новые рабочие места"- отметила президент Эстонии.



По ее же заявлению, в современном мире, из Грузии, не выходя из собственного дома, у человека есть возможность, работать в другой стране, иностранной компании, то есть возможность виртуального сотрудничества, и налоговые системы следует подвести под это.



"Европа многое показала нам, как осуществить изменение общества посредством технологий. Мир стал цифровым. Исходя из этого, с помощью этих новшеств можно многому научиться. Страны, участники Европейского партнерства, должны думать в данном направлении с целью использования этих возможностей. Мы достигли успеха с помощью других стран. Хотелось бы, чтобы вы приняли наш совет, наблюдать за развитием технологий, инноваций, и подогнать под это все системы"- заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.



















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