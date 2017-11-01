Информацию о задержании Мегиса Кардава не подтверждает ни одно соответствующее официальное ведомство Украины

01.11.2017 19:41 Информацию о задержании бывшего руководителя военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардава на данном этапе не подтверждает ни одно соответствующее официальное ведомство Украины.



ИА «IPN» связалось с несколькими украинскими официальными ведомствами, в том числе с пограничной службой и Генеральной прокуратурой, где факт задержания гражданина Грузии н

е подтверждают.

Официальной информацией по этому поводу не обладает и посольство Грузии в Украине.



Как заявил посол Грузии в Украине Гела Думбадзе, информацию о задержании Мегиса Кардава он узнал из СМИ.



Вместе с тем, информации о задержании Мегиса Кардава в Украине нет и у его грузинского адвоката Малхаза Велиджанашвили.



Мегис Кардава разыскивается по красному циркуляру Интерпола. Он заочно приговорен к 9-ти годам лишения свободы.















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