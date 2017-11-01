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Информацию о задержании Мегиса Кардава не подтверждает ни одно соответствующее официальное ведомство Украины
01.11.2017 19:41
Информацию о задержании бывшего руководителя военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардава на данном этапе не подтверждает ни одно соответствующее официальное ведомство Украины.
ИА «IPN» связалось с несколькими украинскими официальными ведомствами, в том числе с пограничной службой и Генеральной прокуратурой, где факт задержания гражданина Грузии н
е подтверждают.
Официальной информацией по этому поводу не обладает и посольство Грузии в Украине.
Как заявил посол Грузии в Украине Гела Думбадзе, информацию о задержании Мегиса Кардава он узнал из СМИ.
Вместе с тем, информации о задержании Мегиса Кардава в Украине нет и у его грузинского адвоката Малхаза Велиджанашвили.
Мегис Кардава разыскивается по красному циркуляру Интерпола. Он заочно приговорен к 9-ти годам лишения свободы.
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