Министерство по исполнению наказаний Грузии распространяет заявление по делу Вано Мерабишвили

01.11.2017 19:48 По информации Министерства по исполнению наказаний и пробации Грузии, согласно сегодняшнему положению осужденного бывшего премьер-министра и экс-главы МВД Грузии Иване Мерабишвили, он не отбыл тот определенный законом срок наказания, который необходим для условно-досрочного освобождения.



Соответственно, дело Иване Мерабишвили на данном этапе не может быть рассмотрено местным советом Министерства по исполнению наказаний и пробации. Вместе с тем, не соответствует правде информация о том, что якобы осужденному принеси в пенитенциарное учреждение уведомление о досрочном освобождении.



Об этом сообщили в Министерства по исполнению наказаний и пробации.



Министерство по исполнению наказаний и пробации поясняет, что условно-досрочное освобождение осужденного возможно лишь после отбытия определенного законом срока наказания. Этот срок зависит о категории совершенного лицом преступления, в частности: в случае менее тяжкого преступления, осужденный должен отбыть не меньше половины отбываемого срока наказания, в случае тяжкого преступления – не менее чем две трети и в случае особо тяжкого преступления – не менее чем три четверти. После отбытия указанного срока, администрация пенитенциарного учреждения обязана незамедлительно представить местному совету Министерства по исполнению наказаний и пробации соответствующее ходатайство и об этом сообщить осужденному. Местный совет полученные в начале месяца ходатайства рассматривает до пятого числа следующего месяца. Все поступившие ходатайства Совет рассматривает в обязательном порядке.















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