Второй тур выборов в Грузии назначен на 12 ноября

01.11.2017 20:08 Второй тур выборов в органы местного самоуправления пройдет в Грузии 12 ноября, сообщила 1 ноября председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания.



По ее информации, население Грузии будет выбирать мэров города Кутаиси и еще пяти муниципалитетов, где ни один кандидат не смог преодолеть установленный для этих выборов 50-процентный барьер.



Во всех этих избирательных округах с большим отрывом от оппонентов лидируют кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта», но в Кутаиси и Мартвили их конкурентами во втором туре будут кандидаты от «Единого национального движения», в Боржоми — кандидат от «Альянса патриотов», в Казбеги — кандидат от блока «Дмитрий Лордкипанидзе, Каха Кукава — Демократическое движение — Свободная Грузия», а в Озургети и Хашури — независимые кандидаты.



Ранее лидеры «Единого национального движения» заявили, что их партия в знак протеста отказывается от участия во втором туре выборов. В ЦИК Грузии поясняют, что отозвать свою кандидатуру избирательные субъекты могли за 12 дней до основного, первого тура выборов, но на второй тур это правило не распространяется. Соответственно, кандидаты от ЕНД будут указаны в бюллетенях, независимо от решения партии.



Напомним, что выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 21 октября. Победу на них почти во всех избирательных округах как в пропорциональном, так и в мажоритарном порядке одержала правящая партия. Исключение составил Тианетский избирательный округ, где на выборах мэра победил кандидат от движения «За единую Грузию» Тамаз Мечиаури. Первоначально окружная избирательная комиссия присудила победу его оппоненту — кандидату от «Грузинской мечты» Лейле Китесашвили, но Мечиаури «отвоевал» свою победу через суд, выиграв процесс как в Мцхетском районном, так и в Тбилисском апелляционном суде.















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