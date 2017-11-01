ЦИК Грузии объявил окончательные итоги выборов

01.11.2017 20:11 ЦИК Грузии 1 ноября объявил окончательные итоги выборов в органы местного самоуправления. Председатель центральной избирательной комиссии Тамар Жвания подписала итоговые протоколы, которыми официально оформила победу на этих выборах правящей партии «Грузинская мечта».



По итогам выборов, мэром Тбилиси стал бывший министр энергетики, футболист Каха Каладзе. Он набрал 51,09% голосов. Его ближайший конкурент — независимый кандидат Александр Элисашвили получил 17,48%, на третье место вышел кандидат от «Единого национального движения» журналист Заал Удумашвили — 16,59%.



«Грузинская мечта» получила большинство и в Тбилисском сакребуло (городском собрании). По пропорциональным спискам в этот орган прошли 15 депутатов от правящей партии, а по мажоритарным избирательным округам — еще 25 депутатов. В итоге у «Грузинской мечты» в столичном сакребуло будет 40 из 50 мандатов. Остальные 10 мандатов достались еще трем партиям. В частности, от «Единого национального движения» в сакребуло прошли три кандидата, от «Европейской Грузии» — три, от «Альянса патриотов» — два.



Подавляющее большинство мест в органах местного самоуправления «Грузинская мечта» получила и во всех избирательных округах в масштабе страны.



В ряде округов ни один кандидат не смог преодолеть установленный для этих выборов 50-процентный барьер, и второй тур выборов состоится 12 ноября. В этот день население будет выбирать мэров города Кутаиси и еще пяти муниципалитетов.



Напомним, что выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 21 октября. Победу на них почти во всех избирательных округах как в пропорциональном, так и в мажоритарном порядке одержала правящая партия. Исключение составил Тианетский избирательный округ, где на выборах мэра победил кандидат от движения «За единую Грузию» Тамаз Мечиаури. Первоначально окружная избирательная комиссия присудила победу его оппоненту — кандидату от «Грузинской мечты» Лейле Китесашвили, но Мечиаури «отвоевал» свою победу через суд, выиграв процесс как в Мцхетском районном, так и в Тбилисском апелляционном суде.















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