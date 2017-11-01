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Согласно итоговому протоколу ЦИК, на выборах мэра Тбилиси победил Каха Каладзе с 51.09%-ми голосов
01.11.2017 20:23
Согласно итоговому протоколу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, на выборах мэра Тбилиси победил Каха Каладзе с 51.09%-ми голосов.
Что касается других кандидатов, голоса за них распределились следующим образом:
Независимый кандидат Александр Элисашвили – 17.48%; «Национальное движение» - Заал Удумашвили – 16.59%; «Европейская Грузия» - Елена Хоштария – 7.11%; «Альянс патриотов» - Ирма Инашвили – 3.02%; Георгий Вашадзе – 1.92%; Каха Кукава – 1.25%.
Другие кандидаты в мэры получили менее 1-го процента.
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