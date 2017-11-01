Страницу Саакашвили заблокировали в Facebook

01.11.2017 20:39 Лидер партии "Рух нових сил", бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил о проблемах с доступом других пользователей на его страницу в Facebook.



О проблемах со связью политик написал в Facebook. По состоянию на 16.25 существуют проблемы с доступом к личной странице политика. При попытке зайти на нее выдается сообщение "Страница недоступна. Сайт www.facebook.com пока не может обработать этот запрос".



"Хакеры СБУ и много провайдеров по указке СБУ заблокировали мою Facebook-страницу. Президенту Украины Петру Порошенко показалось недостаточной моя блокировка на большинстве телеканалов, он и на Facebook перешел. Ничего, мы прорвемся! Сейчас работаем над устранением проблемы. Я призываю неахметовских провайдеров не выполнять незаконные приказы ни СБУ, ни других госорганов", – написал Саакашвили.















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