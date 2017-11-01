Положительное отношение к Евросоюзу в Грузии возросло

01.11.2017 21:47 EU neighbours East провел ежегодное исследование общественного мнения в Грузии на тему, как воспринимается Евросоюз.



В мае текущего года был проведен опрос в шести странах Восточного партнерства (Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова, и Украина), который преследовал целью оценку уровня информированности стран Восточного партнерства, и оценку взглядов о Евросоюзе.



Результаты исследования показывают, что после 2016 года положительное отношение к Евросоюзу возросло.



Положительное: 2016 – 52% 2017 – 59%

Нейтральное: 2016 – 30% 2017 – 34%

Негативное: 2016 – 8% 2017 – 3%

Не знаю/никогда не слышал о Евросоюзе: 2016 – 9% 2017 – 4%



Количество граждан, которые положительно характеризируют отношения между Евросоюзом и Грузией, возросло от 75% до 83%.



Процентный показатель граждан, которые считают, что поддержка Евросоюза эффективная, увеличился от 59% до 74%.



42% опрошенных информированы о конкретных программах, профинансированных Евросоюзом. Самые знакомые программы относятся к сферам образования, здравоохранения, медицины, и инфраструктуры.



Большинство опрошенных считают ценностями, тесно ассоциированными с Евросоюзом, свободу слова, демократию, верховенство закона, права человека, свободу СМИ, равноправие, социальную справедливость, и экономическое благополучие. Подавляющая часть опрошенных считает экономическое развитие именно той сферой, в которой Грузия нуждается в большей поддержке Евросоюза.



Согласно исследованию, у Евросоюза самое высокое доверие среди международных институтов:



Евросоюз-66%

ООН- 56%

НАТО-50%

Евразийский экономический союз- 25%















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