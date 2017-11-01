Миграционная служба дважды отказалась рассматривать заявления Саакашвили на дополнительную защиту

01.11.2017 22:32 Государственная миграционная служба отказала лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем. Саакашвили обжалует отказ в суде.

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий "Украинской правде".



По его словам, 31 октября Саакашвили лично подал прошение о предоставлении убежища в миграционную службу.



"Во время многочасового разговора в миграционной службе Михеил Саакашвили предоставил подробные обоснованные причины и основания возможных рисков для его преследования в стране происхождения Грузии, из-за опасений применения к нему уголовного преследования", - рассказал адвокат.



У Саакашвили утверждают, что "все доказательства, на которые ссылался Саакашвили при подаче заявления на дополнительную защиту, подтверждаются резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы 2015 года, в которой сделан вывод о преследовании команды Саакашвили по политическим мотивам, и подтверждается Докладом Государственного департамента США 2015 год о нарушении прав человека в Грузии на основании политических мотивов".



"Принимая во внимание вышесказанное, Саакашвили не согласен с отказом в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принял решение срочно обжаловать его в Киевском окружном административном суде", - заявил Чернолуцкий.















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