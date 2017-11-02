Члены бывшего правительства Каталонии отказались являться в суд

02.11.2017 12:43 Члены бывшего правительства Каталонии во главе с экс-главой женералитета Карлесом Пучдемоном, которые находятся в Брюсселе, не явятся для дачи показаний в Национальную судебную палату в четверг, об этом говорится в распространенном вечером в среду заявлении, которое подписано "законным правительством Каталонии".



Бывшие члены женералитета, против которых прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств, должны давать показания в Национальной судебной палате 2 и 3 ноября в 09.00 (11.00 мск). Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в Национальную судебную палату, расположенную в Мадриде.



"Одни советники прибудут в Национальную судебную палату, чтобы заявить об отсутствии гарантий в испанской юридической системе и ее намерении преследовать политические идеи. В то же время другая группа советников останется в Брюсселе, чтобы заявить международному сообществу об этом политическом процессе", — говорится в документе.

В заявлении уточняется, что Пучдемон в суд для дачи показаний не явится.



Пучдемон и другие его соратники заявили, что ответят суду "через механизмы Европейского союза". "Ни в коем случае советники и председатель правительства, которые остаются в Брюсселе, не стремятся уклониться от правосудия", — написано в документе.



В этом заявлении также говорится, что действия судьи Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламелы представляют собой "политический суд", и цель — "наказать за идеи".



В сообщении также говорится о "непропорциональности" наказания, которое требует прокуратура и которое соответствуют наказанию за терроризм или убийство.



Между тем ряд других политиков из бывшего правительства Пучдемона заявили, что готовы дать показания в Национальной судебной палате, в том числе бывший заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас.



Кроме того, для дачи показаний в Верховный суд Испании в четверг вызваны спикер парламента Каталонии Карме Форкадель, а также бывшие члены президиума парламента, которые одобрили постановку на голосование резолюции о независимости 27 октября. Им также может грозить до 30 лет тюрьмы по обвинению в "организации восстания".



Несколько членов президиума отправились на поезде из Барселоны в Мадрид.



Более 200 человек "провожали" двух бывших членов президиума парламента — Анну Симо (партия Вместе за "да") и Жоана Хосепа Нуэта ("Да, это возможно") на барселонском вокзале Сантс. Причем были как сторонники независимости Каталонии, так и их оппоненты. Одни выкрикивали лозунги "Вы не одни", другие — "Да здравствует Испания!", "Пучдемона в тюрьму!". Сотрудники каталонских правоохранительных органов Mossos образовали кордон, чтобы разделить митингующих.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

