Премьер-министр Грузии и президент Эстонии открыли комплекс для игры в гольф

02.11.2017 12:52 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент Эстонии Керсти Кальюлайд открыли вчера комплекс гольфа в Тбилиси. По информации администрации правительства, международный гольф-клуб премиум класса The Tbilisi Hills был создан по инвестиции известных эстонских компаний Skinest Rail, Kaamos Group, и Go Group, размер которой превышает 20 миллионов долларов США.



"Достоверный пример успешного сотрудничества эстонского и грузинского бизнеса, который еще раз подтверждает существование особой бизнес среды в Грузии" - так оценил открытие комплекса гольфа премьер-министр Грузии.



"Наши эстонские друзья уже осуществили инвестиции более чем на 20 миллионов долларов в этот проект. В течение последующих 5-7 лет они планируют осуществление еще 250 миллионов долларов инвестиций для строительства разных сооружений и широкомасштабной инфраструктуры, включая дороги, энергетические и ирригационные системы. Этот клуб для гольфа будет расположен на 57 гектарах. Эти новые инвестиции создадут новые рабочие места, и привлекут в Грузию туристов и любителей гольфа со всего мира"- заявил Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр также заострил внимание на тенденцию роста количества туристов, и говорил о новых данных, которые недавно стали известны.



"Только в октябре Грузия приняла 607 000 туристов, то есть на 80 000 больше по сравнению с аналогичными данными прошлого года, что в процентном соотношении является 15,2% ростом. В октябре на 20% увеличилось количество гостей, которые остаются в стране больше чем на 24 часа. Статистика 10 месяцев с января по октябрь включительно - 6 430 000 туристов, что уже больше общей статистики минувшего года. А по сравнению с аналогичными данными прошлого года рост составляет 18%- 1 016 000 туристов. На 28% увеличилось количество гостей, которые останавливаются в стране больше чем на 24 часа - на 665 000 туристов больше, чем в течение первых 10 месяцев 2017 года. А это превосходная основа для строительства таких курортов, как этот центр гольфа.



Нас весьма радует, и мы гордимся, что эта история успеха привлечет внимание тех бизнесменов, которые участвуют в первом эстонско-грузинском бизнес форуме, увеличит их интерес к существующим в Грузии возможностям, и подвигнет их максимально использовать эти возможности, чтобы осуществить инвестиции в Грузии. Я благодарю господина Осиновски, который стоит за этими инвестициями и идеей. Кроме того, господин Осиновски осуществил инвестиции размером более чем 100 миллионов лари в секторе гидроэнергетики, который, к вниманию тех, кто впервые в Грузии, является еще одной историей успеха"- заявил премьер-министр.



Президент Республики Эстония назвала открытие комплекса ясным примером существующей в Грузии очень хорошей экономической среды. По мнению Керсти Кальюлайд, компании, инвесторы проекта, достаточно крупные как в масштабах Эстонии, так и Грузии, и им необходима хорошая инвестиционная среда.



"Этот гольф-клуб спроектировал финский архитектор. Так что это международное начинание, что весьма символично, мы все хотим внести вклад в продвижение Грузии, а также хотим привести наших европейских партнеров, чтобы они тоже внесли свою лепту в развитие Грузии. Именно это является еще одним направлением данного проекта"- заявила президент Эстонии.



Керсти Кальюлайд отметила, что это начало, у которого обязательно будет продолжение.



"Я меня есть вера в экономическое будущее и гражданское общество Грузии, а также я уверена в стремлении Грузии в связи с Европой и НАТО. Желаю успехов эстонскому и грузинскому бизнесу, и грузинскому государству"- отметила президент Эстонии.



Архитектура и дизайн комплекса для гольфа принадлежит известному финскому архитектору, представителю "Тиландер гольф дизайн" Лассу Пека Тиландеру. Многие проекты группы известного дизайнера входят в список лучших гольф-клубов на европейском континенте.



















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