|
Ратиани: Вано Мерабишвили является политическим заключенным
02.11.2017 14:40
Вано Мерабишвили является политическим заключенным, в связи с этим на власти оказывается весьма большое давление со стороны международных партнеров, - об этом заявил член «Европейской Грузии» Серго Ратиани.
По его же словам, власти находятся перед выбором – вопреки интересам Грузии продолжать и дальше так, чтобы в стране были политические заключенные, или освободить бывшего премьер-министра, экс-главу МВД Грузии Вано Мерабишвили на свободу.
«Вано Мерабишвили является политическим заключенным, в связи с этим на власти оказывается весьма большое давление со стороны международных партнеров. И сейчас ожидаем очень серьезных решений, соответственно, власти перед выбором – вопреки интересам Грузии продолжать и дальше так, чтобы были политические заключенные, или освободить, или освободить его», - заявил член «Европейской Грузии» Серго Ратиани.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна