Ратиани: Вано Мерабишвили является политическим заключенным

02.11.2017 14:40 Вано Мерабишвили является политическим заключенным, в связи с этим на власти оказывается весьма большое давление со стороны международных партнеров, - об этом заявил член «Европейской Грузии» Серго Ратиани.



По его же словам, власти находятся перед выбором – вопреки интересам Грузии продолжать и дальше так, чтобы в стране были политические заключенные, или освободить бывшего премьер-министра, экс-главу МВД Грузии Вано Мерабишвили на свободу.



«Вано Мерабишвили является политическим заключенным, в связи с этим на власти оказывается весьма большое давление со стороны международных партнеров. И сейчас ожидаем очень серьезных решений, соответственно, власти перед выбором – вопреки интересам Грузии продолжать и дальше так, чтобы были политические заключенные, или освободить, или освободить его», - заявил член «Европейской Грузии» Серго Ратиани.















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