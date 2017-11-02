Мерабишвили сам решит, где он будет после выхода из тюрьмы - Бакрадзе

02.11.2017 15:20 Лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе заявил, что узнал информацию о возможном досрочном освобождении Вано Мерабишвили через СМИ, и пока ничего подтвердить не может. По его же словам, по закону, по истечению двух третей срока, условно досрочное освобождение касается любого человека.



"Конкретной информации в связи с освобождением Вано Мерабишвили необходимо дополнительное уточнение, и пока я не могу подтвердить вам это. Но важно, что по решению Страсбургского суда Вано Мерабишвили признали политическим заключенным. После этого власть постаралась выиграть время, и внесла дело в Большую палату Страсбурга. Большая палата тоже приняла решение, и на днях Большая палата подтвердит, что Вано Мерабишвили преследуется по политическому признаку. Поэтому "Грузинской мечте" обязательно придется выпустить Вано Мерабишвили из тюрьмы, и чем скорее он выйдет, тем меньше пострадает грузинское государство в Страсбурге, и перед нашими иностранными партнерами"- заявил Давид Бакрадзе.



Что касается политической деятельности Мерабишвили, по словам лидера "Европейской Грузии", это решать только Мерабишвили, и соответственно, он не знает о планах бившего премьер-министра.



"Наша задача, чтобы Мерабишвили, являющийся жертвой политического преследования, как можно скорее покинул тюрьму, после этого он решит, где будет его место, в политике, или вне политики. Где бы он ни был, я желаю ему успеха"- заявил Давид Бакрадзе.

















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