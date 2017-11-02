Цулукиани: Решение Страсбургского суда не может быть причиной освобождения Мерабишвили

02.11.2017 16:45 "Иск, внесенный в Страсбургский европейский суд по правам человека, касается эпизода предварительного заключения Вано Мерабишвили, а в настоящем Вано Мерабишвили не находится в предварительном заключении"- заявила министр юстиции Тея Цулукиани.



По ее словам, каким бы ни было решение Страсбургского суда по делу Вано Мерабишвили, это не может стать причиной его освобождения.



"Вопрос досрочного освобождения Вано Мерабишвили является вопросом рассмотрения, и для этого существуют процедуры. Спекуляции не нужны. Министерство исполнения наказания распространило ясное заявление. Я не думаю, что политики должны делать заявления. Мы тоже ждем решения Страсбургского суда, но каким бы ни было решение, это не может быть причиной освобождения. В Страсбурге дело касается эпизода предварительного заключения, и Вано Мерабишвили в настоящем уже не находится в предварительном заключении"- отметила Тея Цулукиани в разговоре о вопросе бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили.



Напомним, вчера распространилась информация, что Вано Мерабишвили, возможно, будет освобожден досрочно.



Позже на эту информацию отозвалось Министерство исполнения наказания и пробации.



В заявлении ведомства сказано, что осужденный Вано Мерабишвили по состоянию на сегодня не отбыл срок, определенный законом для условного досрочного освобождения, следовательно, по сообщению ведомства, на данном этапе местный совет Министерства исполнения наказания и пробации не может рассмотреть дело Мерабишвили.

















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