Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Цулукиани: Решение Страсбургского суда не может быть причиной освобождения Мерабишвили


02.11.2017   16:45
"Иск, внесенный в Страсбургский европейский суд по правам человека, касается эпизода предварительного заключения Вано Мерабишвили, а в настоящем Вано Мерабишвили не находится в предварительном заключении"- заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

По ее словам, каким бы ни было решение Страсбургского суда по делу Вано Мерабишвили, это не может стать причиной его освобождения.

"Вопрос досрочного освобождения Вано Мерабишвили является вопросом рассмотрения, и для этого существуют процедуры. Спекуляции не нужны. Министерство исполнения наказания распространило ясное заявление. Я не думаю, что политики должны делать заявления. Мы тоже ждем решения Страсбургского суда, но каким бы ни было решение, это не может быть причиной освобождения. В Страсбурге дело касается эпизода предварительного заключения, и Вано Мерабишвили в настоящем уже не находится в предварительном заключении"- отметила Тея Цулукиани в разговоре о вопросе бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили.

Напомним, вчера распространилась информация, что Вано Мерабишвили, возможно, будет освобожден досрочно.

Позже на эту информацию отозвалось Министерство исполнения наказания и пробации.

В заявлении ведомства сказано, что осужденный Вано Мерабишвили по состоянию на сегодня не отбыл срок, определенный законом для условного досрочного освобождения, следовательно, по сообщению ведомства, на данном этапе местный совет Министерства исполнения наказания и пробации не может рассмотреть дело Мерабишвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии открывается магазин всемирно известного шведского ритейлера
«БТК принесет прогресс Южному Кавказу и Средней Азии» - эксперты
SOCAR назвала объемы экспорта газа в Грузию и Турцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ГПЦ и РПЦ создадут рабочую группу по ситуации в оккупированной Абхазии
Возвращение к этническим корням, или политика вытеснения в Абхазии?
«Крымизация Абхазии» - Если это будет продолжаться, у них нет никаких перспектив
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Чечни выступил за захоронение тела Ленина
Прокуратура: Мегиса Кардава задержали в Украине по просьбе Тбилиси
Патриарх Кирилл пригласил Илию Второго посетить Москву
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна