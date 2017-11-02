Испания просит суд выдать международный ордер на арест Пучдемона

02.11.2017 19:49 Прокурор Испании попросил судью выдать международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает Independent.



Сообщается, что Пучдемон отказался присутствовать на судебном заседании в Мадриде в связи с обвинениями в мятеже и участии в провозглашении независимости Каталонии.



Напомним, ранее Национальная судебная палата Испании вызвала Пучдемона и его соратников на допрос. Кроме того, сообщалось, что если они не явятся для дачи показаний, каждого из них объявят в розыск для дальнейшего ареста.



Сегодня, 1 ноября, Верховный суд перенес слушания по делу бывших руководителей Каталонии на 9 ноября 2017 года.



Кроме того, Верховный суд удовлетворил ходатайство прокуроров предоставить полицейский надзор членам комитета ораторов Каталонского парламента. Предполагается, что этот шаг призван предотвратить их бегство из Испании. Указано, что в Мадриде в Высокий суд на четверг и пятницу вызвали бывшего премьер-министра Карлеса Пучдемона и 13 членов его правительства. Тем временем шесть членов комитета ораторов Каталонского парламента, в том числе Карме Форкадель, вызвали в Верховный суд на четверг и пятницу.















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