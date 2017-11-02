Защита Саакашвили обжаловала в суде отказ ГМС признать его беженцем

02.11.2017 19:51 Защита экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили обжаловала в суде отказ Государственной миграционной службы Украины признать его беженцем. Об этом говорится в сообщении Саакашвили в Facebook.



"Защита Михеила Саакашвили обжаловала в суде вчерашнее решение ГМС в Киевской области "Об отказе М.Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, которое требует дополнительной защиты". Сегодня защитники Михеила Саакашвили подали соответствующий иск в административный суд и будут продолжать добиваться справедливости и верховенства права", - говорится в сообщении.



Как сообщается, защита Саакашвили считает решение ГМС "необоснованным и противоправным".



Кроме того, отмечается, что такое решение ГМС "нарушает права Саакашвили на получение в Украине дополнительной защиты от возможной незаконной экстрадиции в Грузию по лживым обвинениям, которые не признала ни одна страна мира, в том числе и Украина".















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