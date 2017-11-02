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Защита Саакашвили обжаловала в суде отказ ГМС признать его беженцем


02.11.2017   19:51
Защита экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили обжаловала в суде отказ Государственной миграционной службы Украины признать его беженцем. Об этом говорится в сообщении Саакашвили в Facebook.

"Защита Михеила Саакашвили обжаловала в суде вчерашнее решение ГМС в Киевской области "Об отказе М.Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, которое требует дополнительной защиты". Сегодня защитники Михеила Саакашвили подали соответствующий иск в административный суд и будут продолжать добиваться справедливости и верховенства права", - говорится в сообщении.

Как сообщается, защита Саакашвили считает решение ГМС "необоснованным и противоправным".

Кроме того, отмечается, что такое решение ГМС "нарушает права Саакашвили на получение в Украине дополнительной защиты от возможной незаконной экстрадиции в Грузию по лживым обвинениям, которые не признала ни одна страна мира, в том числе и Украина".






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