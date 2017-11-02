Страсбургский суд огласит решение по делу Вано Мерабишвили 28 ноября

02.11.2017 19:56 Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 28 ноября огласит решение по делу экс-главы МВД Грузии Вано Мерабишвили «Мерабишвили против Грузии». Об этом на сегодняшнем брифинге, 2 ноября, сообщил адвокат Мерабишвили, депутат парламента Грузии Отар Кахидзе.



Как сообщает агентство «Новости-Грузия», в 2016 году ЕСПЧ вынес решение по делу Мерабишвили, которое касается его тайного вывоза из тюрьмы для встречи с главным прокурором и оказания на него давления. Мерабишвили обвиняетвласти Грузии в нарушении ряда норм Европейской конвенции по правам человека во время его пребывания в предварительном заключении, в том числе и 18-й статьи Европейской конвенции по правам человека, запрещающей ограничивать свободу людей для иных целей. Это решение Минюст Грузии обжаловал в большой палате ЕСПЧ в октябре 2016 года.



«Мы только что получили письмо из Большой палаты Европейского суда по правам человека. Они уведомили нас о том, что 28 ноября этого года в 11.30 утра в Страсбурге будет публично оглашено решение по делу «Иване Мерабишвили против Грузии», - сказал Кахидзе. Адвокат считает, что если Большая палата оставит в силе прежнее решение, властям придется выпустить экс-главу МВД, в противном случае это будет означать, что в стране есть политический заключенный.



Адвокат также отметил, что в ноябре 2017 года вопрос об освобождении Мерабишвили из тюрьмы возникнет автоматически, так как истекают две трети срока его заключения. Кроме того, Отар Кахидзе, который представляет в парламенте партию «Европейская Грузия», которую основали бывшие соратники Саакашвили, покинувшие его партию «Единое национальное движение», ответил на вопрос о том, как Вано Мерабишвили намерен продолжать политическую деятельность. «Он сам расскажет общественности о своем политическом решении», - сказал Кахидзе.















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