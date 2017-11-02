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Чивиашвили: Вано Мерабишвили может покинуть тюрьму до конца года
02.11.2017 19:58
Вано Мерабишвили – бывший глава МВД Грузии, может покинуть тюрьму уже до конца этого года, так как он отсидел тот срок, после которого комиссия по условно-досрочному освобождению может принять решение о его выпуске из тюрьмы. Такое мнение в беседе с журналистами высказал адвокат Мерабишвили Георгий Чивиашвили.
Он также подтвердил, что Мерабишвили собирается продолжить политическую деятельность.
«Несмотря на то, что мы в основном говорим о правовых вопросах, естественно, я говорил с ним и о его планах. Да, он собирается активно продолжить политическую жизнь. В связи с этим он сам сделает заявление после того, как покинет тюрьму», — сказал адвокат.
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