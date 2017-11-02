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Президент Эстонии назвала разделительную линию «рубежом зла»


02.11.2017   20:01
Президент Эстонии Керсти Кельюлайд и ее грузинский коллега Георгий Маргвелашвили побывали у административной границы, отделяющей Цхинвальский регион от остальной Грузии.

После встречи с местными жителями, Кельюлайд назвала разделительную линию «рубежом зла». Она отметила необходимость международных усилий для устранения установленных здесь искусственных барьеров.

«Я могу прибегнуть ко всем действующим дипломатическим терминам для того, чтобы заявить о важности восстановления территориальной целостности Грузии; о том, что мы разочарованы отсутствием результатов после 42-х раундов Женевских международных дискуссий; о поддержке того, чтобы к этому конфликту было привлечено больше внимания и, конечно же, мы максимально активно продолжим заниматься этими вопросами», — сказала она.

Она отметила, что из-за существования ограждений из колючей проволоки местные жители не могут встречаться со своими родственниками и для них недоступны медицинские услуги.

«Какой бы эвфемизм не использовался, существование разделительной линии остается фактом», — добавила Кельюлайд.

Во время поездки в регион Шида Картли, эстонская делегация побывала в школе села Церовани, где проживают вынужденные переселенцы из т.н. Южной Осетии, а также в Хурвалети. Там Кельюлайд встретилась с 82-летним Дато Ванишвили, дом которого оказался отрезан от остального села после того, как в 2015 году российские военные установили там приграничные опознавательные знаки и протянули ограждения из колючей проволоки.

У разделительной линии президент Эстонии передала Маргвелашвили книгу «Жизнь вдоль линии» — издание было подготовлено Миссией наблюдателей ЕС (МНЕС). Книга посвящена проблемам жителей сел, граничащих с неподконтрольными Тбилиси территориями.

Кельюлайд также отметила усилия МНЕС, предпринимаемые для мониторинга и реагирования на инциденты близ разделительной линии, в том числе пропажи людей.

Новости-Грузия





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