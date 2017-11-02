В Грузии с визитом находится глава парламента Саудовской Аравии

02.11.2017 20:02 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвилии и председатель парламента Королевства Саудовская Аравия Абдалла бен Мухаммад бен Аль Шейхом обсудили вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества.



Официальный визит председателя парламента Саудовской Аравии начался 1 ноября.



Абдалла бен Мухаммад бен Аль Шейх уже встретился со своим грузинским коллегой, председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и с президентом страны Георгием Маргвелашвили. В ходе встреч обсуждались парламентское взаимодействие между двумя странами, торгово-экономические отношения, а также развитие сотрудничества в туристической сфере.



Премьер-министр детально рассказал о проводящихся реформах и возможностях, которые Грузия предлагает Саудовской Аравии в качестве страны, которая является одной из лидеров в регионе.



Глава правительства так же предоставил председателю парламента информацию о ведущих позициях Грузии в международных рейтингах.



Абдула Мухамед Аль Шейх высказал заинтересованность в том, чтобы арабский бизнес был еще более активно представлен в Грузии. По его словам, у страны есть все возможности для этого.



Разговор коснулся и существующих в регионе вызовов. Квирикашвили говорил о шагах, которых делаются в направлении урегулирования конфликта и отметил, что грузинское правительство осуществляет конструктивную политику, которая ориентирована на мирное развитие.



Стороны уделили внимание процессам, происходящим в Персидском заливе. Аль Шейх заявил, что Саудовская Аравия делает все, чтобы ситуация стабилизировалась, и чтобы все риски были сведены до минимума.



Бизнесмены Саудовской Аравии недавно уже высказали заинтересованность в отношении грузинского рынка. В начале октября Грузию уже посещали крупные инвесторы из Саудовской Аравии.



Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. В феврале 2014 года в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияде, открылось посольство Грузии. Товарооборот между Грузией и Саудовской Аравией за январь-сентябрь 2017 года составил 5,5 миллионов долларов.















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