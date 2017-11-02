Парламент Грузии утвердил состав организационной комиссии по всенародному обсуждению проекта конституционных изменений

02.11.2017 20:12 Состав комиссии утвержден 83-мя голосами, против – ни одного.



Состав организационной комиссии по всенародному обсуждению проекта конституционных изменений определен 10-тью членами. В нее войдут – Ираклий Кобахидзе, Тамар Чугошвили, Арчил Талаквадзе, Мамука Мдинарадзе, Саломе Зурабишвили, Ирма Инашвили, Васил Гонашвили, Тенгиз Шарманашвили, Лаша Тугуши и Торнике Чеишвили.



Функцию секретаря комиссии будет исполнять Торнике Чеишвили.



Парламентское меньшинство и фракция «Национальное движение» в организационной комиссии представлены не будут.



Проект изменений в новопринятой Конституции предполагает – разово допуск избирательных блоков к парламентским выборам 2020 года, упразднение «бонусной» системы, поправку в статье о свободе вероисповедания и полномочия Конституционного суда в связи с выборами.















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