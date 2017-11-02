|
Парламент Грузии утвердил состав организационной комиссии по всенародному обсуждению проекта конституционных изменений
02.11.2017 20:12
Состав комиссии утвержден 83-мя голосами, против – ни одного.
Состав организационной комиссии по всенародному обсуждению проекта конституционных изменений определен 10-тью членами. В нее войдут – Ираклий Кобахидзе, Тамар Чугошвили, Арчил Талаквадзе, Мамука Мдинарадзе, Саломе Зурабишвили, Ирма Инашвили, Васил Гонашвили, Тенгиз Шарманашвили, Лаша Тугуши и Торнике Чеишвили.
Функцию секретаря комиссии будет исполнять Торнике Чеишвили.
Парламентское меньшинство и фракция «Национальное движение» в организационной комиссии представлены не будут.
Проект изменений в новопринятой Конституции предполагает – разово допуск избирательных блоков к парламентским выборам 2020 года, упразднение «бонусной» системы, поправку в статье о свободе вероисповедания и полномочия Конституционного суда в связи с выборами.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна