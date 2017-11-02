В парламенте Грузии установили штраф для депутатов-прогульщиков

02.11.2017 20:49 В ноябре против депутатов парламента Грузии, которые пропускают пленарные заседания, будут задействованы санкции. Об этом сегодня сообщил председатель законодательного органа страны Ираклий Кобахидзе.



Намеченное сегодня на 12 часов пленарное заседание парламента началось с опозданием на час из-за отсутствия кворума. Регистрацию прошли всего 87 парламентариев из 150.



Согласно действующему регламенту, уважительной причиной пропуска заседания парламента считается болезнь, командировка или семейные обстоятельства. Если депутат парламента за месяц пропустит более одного пленарного заседания, за каждый последующий пропуск заседания он может быть оштрафован в размере 10% от зарплаты.



«Жаль, что мы уже не в первый раз не смогли начать заседание в свое время. Мы опаздываем минимум на час. Я постепенно убеждаюсь, что от этого не спасут никакие санкции. Это просто дело ментальности и сознательности… Те люди, которые опаздывают, оскорбляют свои коллег и выражают неуважение к ним», — сказал член парламентского большинства Реваз Арвеладзе.



В ответ Кобахидзе назвал пропуск депутатами пленарных заседаний «неприемлемой практикой» и пообещал задействовать систему штрафов.



«Одним из механизмов для нас являются санкции. И мы можем задействовать санкции с ноября. Это необходимо сделать для того, чтобы улучшить показатели участия и присутствия на заседаниях», — заявил Кобахидзе.



















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