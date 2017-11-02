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Суд Испании арестовал восемь членов правительства Каталонии


02.11.2017   20:50
В Испании суд арестовал до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов парламента Каталонии, в том числе бывшего заместителя главы парламента Ориола Жункераса, пишет El Pais.

Под залог в размере 50 000 евро может осться на свободе только бывший советник правительства Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила. Ранее сообщалось, что накануне провозглашения независимости властями Каталонии он ушел в отставку.

Ранее прокуратура Испании попросила суд объявить в международный розыск и выдать разрешение на арест бывшего главы парламента Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех членов экс-правительства автономии, находящихся на данный момент в Брюсселе.

Арестованные члены парламента обвиняются в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.






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