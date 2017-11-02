В Испании суд выдал ордер на арест Пучдемона

02.11.2017 20:56

Высший суд Испании постановил заключить под стражу экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов парламента автономии. Об этом сообщает "Радио Свобода".



Сообщается, что постановление испанского суда имеет силу на территории всех стран Европейского союза.



Кроме того, суд заключил под стражу восьмерых уволенных министров правительства Каталонии в связи с обвинениями в мятеже и участии в провозглашении независимости Каталонии.



Напомним, ранее прокурор Испании попросил судью выдать международный ордер Пучдемона.



Сообщается, что Пучдемон отказался присутствовать на судебном заседании в Мадриде в связи с обвинениями в мятеже и участии в провозглашении независимости Каталонии. Напомним, ранее Национальная судебная палата Испании вызвала Пучдемона и его соратников на допрос. Кроме того, сообщалось, что если они не явятся для дачи показаний, каждого из них объявят в розыск для дальнейшего ареста.















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