Ираклий Кобахидзе принял председателя Маджлиса аш-Шура Саудовской Аравии

02.11.2017 21:38 Председатель Маджлис аш-Шура (парламента) Королевства Саудовской Аравии Абдулла бин Мухаммад Аль Аш-Шейх с двухдневным официальным визитом посещает Грузию, в рамках которого он встретился с руководством страны, в том числе, со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.



Выступая на совместной пресс-конференции 1 ноября, председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «Грузии и Саудовской Аравии приходится существовать в регионах, полных стратегическими вызовами, и для наших стран очень важно сохранение и укрепление мира и международной безопасность».



«Углубление торгово-экономического сотрудничества с Саудовской Аравией для Грузии имеет приоритетное значение, но также важно расширение и перенесение на новый уровень отношений с настроенным дружественно к нашей стране, настолько важным стратегически государством»заявил Кобахидзе, добавив, что «для углубления сотрудничества существует гораздо больше потенциала».



По информации Парламента Грузии, Ираклий Кобахидзе и Абдулла бин Мухаммад Аль Аш-Шейх подчеркнули роль парламентов двух стран в укреплении двусторонних отношений.



Парламент Грузии также сообщает, что председатели обсудили также ситуацию с точки зрения безопасности, во время чего Абдулла бин Мухаммад Аль Аш-Шейх выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.



В рамках визита Абдулла бин Мухаммад Аль Аш-Шейх также встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили, где стороны обсудили двусторонние экономические отношения и обстановку в сфере безопасности.



2 ноября председатель Маджлис аш-Шура Саудовской Аравии встретится с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.



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