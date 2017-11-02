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Премьер-министр Грузии и председатель парламента Саудовской Аравии рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений
02.11.2017 23:33
Нужно сделать все для углубления экономических связей между Грузией и Саудовской Аравией, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в четверг в ходе встречи с председателем Консультативной ассамблеи /парламент/ Саудовской Аравии, доктором Абдулой бин Мохаммедом бин Ибрагимом Ал-Шейхом.
Как информирует администрация правительства, стороны рассмотрели важные вопросы двусторонних отношений, констатировав позитивную динамику развития сотрудничества.
Премьер Грузии детально проинформировал о реформах и экономических возможностях, которые страна предлагает Саудовской Аравии как одному из региональных лидеров.
Со своей стороны, Абдула бин Мохаммед бин Ибрагим Ал-Шейх выразил заинтересованность в том, чтобы арабский бизнес был более широко представлен в Грузии. По его мнению, для этого в стране созданы все возможности.
Визит председателя Консультативной ассамблеи Саудовской Аравии продлится до 3 ноября.
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