Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Грузии поясняет детали встречи Закарашвили-Кортунов


03.11.2017   11:29
1 ноября председатель Совета по международным делам России Андрей Кортунов встретился с руководителем секции интересов Грузии в посольстве Швейцарии Георгием Закарашвили. Информацию об этом распространил Совет по международным делам России.

По сообщению совета, грузинского дипломата на встрече проинформировали о работе совета с проблематикой Южного Кавказа, в том числе о сотрудничестве Совета по международным делам России с грузинскими партнерами.

Стороны рассмотрели перспективы нормализации российско-грузинских отношений, в том числе роль общественных организаций, независимых научных и аналитических центров для достижения этой цели.

Внешнеполитическое ведомство Грузии заявляет, что это исследовательская организация, и на встрече рассмотрели ситуацию в отношениях между Россией и Грузией.

По пояснению специального представителя премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, данная встреча не проходила в каком-либо новом формате.

По его словам, в посольстве Швейцарии существует секция интересов Грузии, руководитель этой секции и в другое время проводит встречи по разным вопросам.










Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Осуществленная в Грузии фискальная реформа ускорила экономический рост - министр финансов
Годовой уровень инфляции в Грузии составил 6,4%
Национальный банк Грузии сделал заявление в связи с курсом национальной валюты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ГПЦ и РПЦ создадут рабочую группу по ситуации в оккупированной Абхазии
Возвращение к этническим корням, или политика вытеснения в Абхазии?
«Крымизация Абхазии» - Если это будет продолжаться, у них нет никаких перспектив
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мраморных клопов победят естественным врагом в Грузии
BP: Работы по проекту "Шах Дениз-2" идут по графику
Евросоюз и Азербайджан сконцентрируются на ветеринарном и фитосанитарном контроле
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна