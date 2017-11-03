МИД Грузии поясняет детали встречи Закарашвили-Кортунов

03.11.2017 11:29 1 ноября председатель Совета по международным делам России Андрей Кортунов встретился с руководителем секции интересов Грузии в посольстве Швейцарии Георгием Закарашвили. Информацию об этом распространил Совет по международным делам России.



По сообщению совета, грузинского дипломата на встрече проинформировали о работе совета с проблематикой Южного Кавказа, в том числе о сотрудничестве Совета по международным делам России с грузинскими партнерами.



Стороны рассмотрели перспективы нормализации российско-грузинских отношений, в том числе роль общественных организаций, независимых научных и аналитических центров для достижения этой цели.



Внешнеполитическое ведомство Грузии заявляет, что это исследовательская организация, и на встрече рассмотрели ситуацию в отношениях между Россией и Грузией.



По пояснению специального представителя премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, данная встреча не проходила в каком-либо новом формате.



По его словам, в посольстве Швейцарии существует секция интересов Грузии, руководитель этой секции и в другое время проводит встречи по разным вопросам.























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