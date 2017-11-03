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Каладзе обещает начать активную работу по модернизации метрополитена


03.11.2017   12:42
Каха Каладзе вместе с членами команды и представителями медиа сегодня стал пассажиром Тбилисского метрополитена.

Каха Каладзе еще раз ознакомился с ситуацией в метро и коснулся проекта его модернизации.
Как сообщил Каладзе журналистам, очень важна реабилитация всех станций метрополитена и для этого начнется активная работа по всем направлениям.

«Речь идет о трех направлениях, – о реабилитации станций, обновлении вагонов или можно задуматься о введении новых, современных вагонов, у которых будет 50-летняя гарантия; также необходимо упорядочивание коммуникаций – электропроводки, воздушной, пожарной, водо-насосной систем», - пояснил избранный мэр Тбилиси.

По словам Кахи Каладзе, важна будет и визуальная сторона метрополитена - начнется работа над разработкой единого дизайна в плане общественного транспорта в целом.

По его же словам, в ближайший период на два дня будет закрыта станция метро «Гурамишвили», чтобы текущие реабилитационные работы завершились в кратчайшие сроки, население об этом будет информировано заранее.






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