Испанский суд санкционировал арест Пучдемона на всей территории ЕС

03.11.2017 12:57 Верховный суд Испании вынес постановление о заключении под стражу отстраненного от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших депутатов парламента автономии. Об этом сообщает агенство Reuters.



Постановление суда имеет силу на всей территории Евросоюза.



Перед этим Пучдемон, который находится Брюсселе, отказался явиться в суд, выразив готовность дать показания в режиме видеоконференции.



Как сообщалось, суд вынес решение о заключении под стражу восьми отстраненных от должностей министров правительства автономии в связи с выдвинутыми им обвинениями в мятеже и посягательстве на территориальную целостность Испании.



Каталонских политиков обвиняют в совершении мятежа, восстании против правительства, хищении государственных средств и других подобных преступлениях.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

