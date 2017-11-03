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Испанский суд санкционировал арест Пучдемона на всей территории ЕС
03.11.2017 12:57
Верховный суд Испании вынес постановление о заключении под стражу отстраненного от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших депутатов парламента автономии. Об этом сообщает агенство Reuters.
Постановление суда имеет силу на всей территории Евросоюза.
Перед этим Пучдемон, который находится Брюсселе, отказался явиться в суд, выразив готовность дать показания в режиме видеоконференции.
Как сообщалось, суд вынес решение о заключении под стражу восьми отстраненных от должностей министров правительства автономии в связи с выдвинутыми им обвинениями в мятеже и посягательстве на территориальную целостность Испании.
Каталонских политиков обвиняют в совершении мятежа, восстании против правительства, хищении государственных средств и других подобных преступлениях.
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