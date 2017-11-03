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Саакашвили: Я первый мировой политик, который сказал, что Крым будет потерян


03.11.2017   12:58
Лидер партии "Рух нових сил" и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заранее предупреждал украинские власти о возможности захвата Крыма со стороны России. Об этом он заявил 2 ноября в эфире телеканала ATR.
"Я первый мировой политик, который сказал, что Крым будет потерян. Кто меня послушал? Меня подняли на смех", – отметил Саакашвили.

Политик напомнил, что 27 февраля 2014 года во время захвата российскими силовиками Верховного Совета Крыма и Совета Министров Крыма находился в Киеве и встречался с "некоторыми украинскими руководителям первого ранга".

"Я им говорил: вам не чай надо со мной пить... У вас забирают Крым. Они говорят: Миша, успокойся, там окружили их спецназом, отключили воду и электричество, завтра проснешься, а они уже сдались", – поделился он.

Экс-президент Грузии также рассказал, что в 2010 году посещал Ялту и предупреждал об опасности тогдашнего президента Виктора Ющенко.






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