Саакашвили: Я хочу, чтобы гнилое яблоко не упало на голову народа Украины

03.11.2017 13:22 Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили не считает личным врагом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом он заявил 2 ноября в эфире телеканала ATR.



"Я думаю, что это не мой масштаб, если честно. В этой системе власти всегда будут возникать новые Аваковы. Есть гораздо вреднее люди и гораздо жаднее люди", – сказал он.



Комментируя "дело о рюкзаках", в котором фигурирует сын Авакова Александр, Саакашвили отметил, что глава МВД и президент Украины Петр Порошенко "для личных разборок используют Нацполицию, Нацгвардию, НАБУ и СБУ".



"Эти люди не могут не закончить плохо. Эта ситуация обязательно лопнет. Я хочу, чтобы гнилое яблоко не упало на голову народа Украины. Чтобы переход у нас был мирный, спокойный, без эксцессов, законный", – подчеркнул он.



1 ноября Саакашвили говорил, что Порошенко через главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого надавил на Авакова, "приказав арестовать его сына".















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