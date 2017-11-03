Передача Кадиева России означает неминуемое унижение, пытки и предположительное убийство этого человека - Нугзар Циклаури

03.11.2017 14:33 По заявлению одного из членов ЕНД Нугзара Циклаури, передача Микаила Кадиева России означает неминуемое унижение, пытки, ущемление достоинства, и предположительное убийство этого человека.



"Министерство по делам беженцев и Апелляционный суд Грузии окончательно отказали кавказскому правозащитнику Микаилу Кадиеву в предоставлении политического убежища, и сейчас правительство Иванишвили может в любое время начать процесс экстрадиции Микаила Кадиева в Россию.



И тогда, когда в пенитенциальной системе Российской Федерации тяжелейшее положение с точки зрения защиты прав человека, и Страсбургский суд во многих делах подтверждает серьезные нарушения конвенции прав человека; А также авторитетные международные правозащитные организации открыто говорят о пытках, исчезновениях, опасности для здоровья, и смерти в тюрьмах России, правительство Грузии, со ссылкой на письмо правительства России заявляет, что Кадиеву не угрожает никакая опасность в российской тюрьме, и планирует передать его, что достоверно означает сделку между Иванишвили и страной-оккупантом. По распространенным сведениям, передачу Кадиева не скрывая, требовал также Григорий Карасин.



Передача Микаила Кадиева России означает неминуемое унижение, пытки, ущемление достоинства, и предположительное убийство этого человека.



"Единое национальное движение" считает недопустимым экстрадицию Микаила Кадиева в Российскую Федерацию, и призывает власть, прекратить торговлю жизнью человека, и антигосударственную политику коллаборационизма со страной-оккупантом. Не передавайте Микаила Кадиева России" – заявил Нугзар Циклаури

















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