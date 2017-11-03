Для борьбы с мраморными клопами в Грузии ищут биологического врага

03.11.2017 14:35 Для повышения эффективности борьбы с мраморными клопами по инициативе министра сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили создана научно-консультационная группа, которая должна изучить возможность введения биологического врага против вредителя, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на Национальное агентство продовольствия.



Специалисты Научно-исследовательского центра Минсельхоза включатся в процесс работы над данным вопросом и рассмотрят опыт других стран в этом направлении, чтобы применить их в Грузии. Между тем, о каком именно биологическом враге идет речь, пока не известно.



По решению ведомства, в селе Анасеули Озургетского района в Центре почвы и продовольствия запланировано обустройство специальной биологической лаборатории, в которой ученые начнут работать над данным вопросом.





Жителям Грузии дали рекомендации по борьбе с мраморными клопами

В рабочей консультационной группе объединены специалисты Научно-исследовательского центра, Национального агентства продовольствия, Академии наук сельского хозяйства и Аграрного университета Грузии. Группой будет руководить директор Научно-исследовательского центра Минсельхоза Леван Уджмаджуридзе.



Мраморные клопы, или клопы-вонючки стали серьезным вызовом для Грузии. Минувшим летом они нанесли серьезный урон сельскому хозяйству жителей Западной Грузии, где не только уничтожили урожай, но и заполонили жилые дома. В октябре мраморные клопы появились и в Тбилиси. Часть жителей столицы жаловалась на аллергическую реакцию якобы после их укусов.



Вредители любят тепло и поэтому селятся в домах. Зимуют клопы на книжных полках, нижних частях диванов и кроватей, трещинах в стенах, дверных и оконных проемах, кладовых и так далее. Между тем, в домах мраморные клопы не размножаются.



Во избежание проникновения мраморных клопов в дом Агентство рекомендует использовать сетки на дверях и окнах, убрать все растения из дома, а также перекрыть клопам все альтернативные пути в дом, замазав щели и закрыв дымоход.



Лучший способ борьбы с мраморными клопами в зданиях – механическое уничтожение. Можно также использовать пылесос, но спустя некоторое время в нем появится неприятный запах из-за особенностей клопов.



Кроме того, для борьбы с клопами рекомендуется использовать ловушки – миску с мыльной водой под лампочкой. А вот использование аэрозолей не дает гарантий полного уничтожения "вредных завоевателей".



Что касается инсектицидов (химические препараты для уничтожения вредных насекомых), ведомство рекомендует сначала убедиться, что препарат пригоден для использования в помещениях, безопасен и предназначен для уничтожения клопов.



По словам специалистов, мраморные клопы мигрируют к жилым домам и городам из-за падения температуры в стране. Эти вредители способны преодолевать расстояние в несколько десятков километров.



"Спутник-Грузия"











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