Всемирный саммит по гепатиту назвал Грузию образцовой страной Европейского региона

03.11.2017 14:37 Усилия Грузии по ликвидации гепатита С были отмечены на Всемирном саммите по гепатиту, прошедшем в Бразилии 1-3 ноября.



Всемирный саммит по гепатиту является крупномасштабным глобальным событием, проводимым раз в два года в целях выполнения повестки дня по борьбе с вирусным гепатитом. Это совместная инициатива ВОЗ и Всемирного альянса по гепатиту (ВАГ).



Участники саммита назвали Грузию образцовой страной в Европейском регионе ВОЗ, отметив таким образом реализуемую властями страны программу элиминации заболевания.



На всемирном саммите по гепатиту Грузию представлял гендиректор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. На форуме он официально объявил о запуске в Грузии программы NOhep Visionaries, осуществляемой в рамках глобального движения NOhep (нет гепатиту) под эгидой ВАГ.



Таким образом, Грузия стала шестым участником программы, присоединившись к Бразилии, Бангладеш, Египту, Гамбии и Монголии. Правительства всех этих страны взяли на себя определенные обязательства для борьбы с гепатитом С. Указанные государства получили право на проведение программы и вовлечение в нее новых участников.



NOhep Visionaries — это глобальная кампания, которая помогает правительствам использовать эффективные подходы для элиминации гепатита до 2020 года.



«Мы рады видеть Грузию первым представителем Европейского региона программы NOhep Visionary. Именно это необходимо нам сегодня — чтобы страны-чемпионы элиминации сказали «да»», — заявил президент ВАГ Чарльз Гор. Он выразил надежду на то, что участие Грузии в программе поможет быстрому и эффективному предотвращению распространения данного заболевания в мире.



Любой желающий может внести свой собственный вклад в дело борьбы с гепатитом С, присоединившись к движения NOhep на официальной веб-странице.



От вирусных гепатитов в мире ежегодно умирает 1,34 миллионов человек. В 2015 году в Грузии были зафиксированы одни из самых высоких показателей распространения этого заболевания. В том же году Грузия стала первой страной в Европейском регионе ВОЗ, которая поставила перед собой цель искоренить гепатит С.



Спустя два года, в рамках госпрограммы, реализуемой при поддержке властей США и ВОЗ, в Грузии излечились 32 тысячи человек. Грузия также разработала долгосрочную стратегию элиминации гепатита С на 2016-2020 годы. В рамках стратегии диагностика и лечение заболевания доступны для всех бесплатно.



Согласно последним данным Минздрава, в Грузии обследование на гепатит С прошли 1,2 миллион человек. 40 тысяч пациентов зарегистрировались для участия в программе бесплатного лечения.



"Новости-Грузия"











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