История не помнит урегулирования какой-либо проблемы с участием России - теологи

03.11.2017 14:45 Грузинские теологи комментируют инициативу представителя главы РПЦ, патриарха Кирилла. Речь идет о создании рабочей группы для сотрудничества по вопросу Абхазии.



Мнение теологов в связи с этим вопросом разделилось надвое. Теолог Ладо Нарсия полагает, что этим начинанием Россия хочет укрепить собственные интересы, и использовать в этом диалоге участие Церкви Грузии.



"Невозможно говорить здесь о решении проблемы. Известно, что история не помнит урегулирования какой-либо проблемы с включенностью России. Россия играет только теми правилами, которые подразумевают защиту ее интересов, и укрепление рычагов на любой арене"- заявил Ладо Нарсия.



По его мнению, встреча должна состояться не только с участием делегации Российской Церкви, в ней обязательно должны участвовать также представители других церквей.



Иного мнения придерживается Леван Абашидзе. По словам теолога, тогда, когда российская церковь не признает независимость церквей Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии, грузинская сторона должна использовать такие встречи.



"Церковь России не признает т.н. независимые церкви Абхазии и т.н. Южной Осетии, она признает юрисдикцию Церкви Грузии на всей территории Грузии. На мой взгляд, мы должны использовать это, наша Церковь должна воспользоваться этим. Поэтому встречи должны быть. Сама по себе встреча не означает, что решение будет приемлемым для обеих сторон. Но, по моему мнению, такие встречи, и диалог являются обязательным"- заявил Леван Абашидзе.



Патриархия Грузии до сих пор не сделала пояснения, в какой форме собираются сотрудничать с Российской Церковью по вопросам Абхазии, и какие архиереи войдут в совместную рабочую группу.



Напомним, в ходе официального визита представитель патриарха Русской Православной Церкви Кирилла, митрополит Илларион Алфеев пригласил предстоятеля Грузинской Церкви Илию II в Москву на 100 летний юбилей восстановления титула патриарха России.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

