Грузия в резолюциях Парламентской Ассамблеи Euronest

03.11.2017 15:57 На 6-ом заседании Парламентской ассамблеи Euronest, где ежегодно собираются депутаты Европейского парламента и парламентов государств-членов Восточного партнерства, были приняты несколько резолюций.



В числе резолюций, которые были приняты Парламентской Ассамблеей Euronest на заседании 30 октября - 1 ноября, были резолюции под названиями «О будущем Восточного партнерства» и «Об ухудшении положения с точки зрения прав человека в регионах Приднестровье, Абхазия, Цхинвальский регион/т.н. Южная Осетия, Крым, а также в частях Донецкой и Луганской областей».



В первой резолюции говорится, что «Восточное партнерство является стратегическим измерением Европейской Соседской политики соседства и представляет собой главный элемент стабильности и устойчивого развития континента».



В документе подчеркивается, что «независимости, суверенитету и территориальной целостности некоторых из восточных партнеров ЕС угрожают неурегулированные региональные конфликты, которым активно способствует Российская Федерация», и что за «агрессивной и экспансионистской политики России в отношении стран-партнеров» последовала «незаконная аннексия Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также незаконная оккупация Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии, и некоторых регионов Донецкой и Луганской областей, в ходе чего были нарушены международное право и двусторонние соглашения, а также обязательства, взятые Россией при вступлении в международные организации».



В ответ на агрессивную политику России, Euronest призывает к «однозначному и стратегическому реагированию на те результаты, которые вызваны спровоцированной со стороны России сложной геополитической ситуацией». В то же время Euronest в очередной раз выражает поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, Молдовы и Украины.



Резолюция также призывает признать, что Соглашения об ассоциации ЕС с Грузией, Молдовой и Украиной «не являются конечной целью их отношений с Европейским союзом». Документ также требует признания европейских устремлений этих стран.



Вторая резолюция, которая также подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, Молдовы и Украины в рамках признанных на международном уровне их границ, говорит об ухудшении ситуации с точки зрения соблюдения прав человека в регионах этих трех стран, которые в настоящее время оккупированы Россией.



Следующее заседание Парламентской ассамблеи Euronest состоится в Брюсселе в 2018 году, а в 2019 году хозяином заседания ПА Euronest будет Парламент Грузии в Тбилиси.



Парламентская Ассамблея Euronest, которая является парламентским форумом политической ассоциации между ЕС и странами Восточного партнерства и содействия дальнейшей экономической интеграции, объединяет 110 депутатов из Европейского парламента и стран Восточного партнерства.



Парламентская ассамблея Euronest состоит из 60 членов Европейского парламента и по 10 членов парламентов каждой из стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина).



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