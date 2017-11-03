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В кабмине Бельгии анонсировали депортацию Карлеса Пучдемона в Испанию


03.11.2017   16:16
Член кабинета министров Бельгии Мари Кристин Маргем заявила, что экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон не сможет получить убежище, даже если подаст прошение о его предоставлении. Вопрос будет решен в судебном порядке, но не возымеет эффекта, считает министр, сообщает RTBF.

«Очевидно, что этот запрос на предоставление убежища в Бельгии, не возымеет конкретного эффекта, поскольку нет угрозы его жизни, его физической целостности в стране, выходцем из которой он является. И, таким образом, это не является основанием для его приема в Бельгии», — сказала Маргем телерадиокомпании.

Аргументом в пользу предоставления ему убежища в Бельгии может стать реальная возможность получить 30-летний срок по обвинению в организации мятежа в Испании. Может быть, Пучдемона примут во Фландрии. Националистически настроенные политики этого региона неоднократно заявляли о поддержке каталонского референдума о независимости.

Мари Маргем подчеркнула, что Карлес Пучдемон будет обязан вернуться в Испанию в течение 10 дней. Если же он откажется, будут организованы юридические дебаты, после которых Бельгия в течение 60 дней передаст его Мадриду.

2 ноября испанский суд постановил арестовать восемь бывших членов правительства Каталонии до рассмотрения дела по существу. Карлес Пучдемон и несколько его последователей находятся в Брюсселе и на заседание суда не явились. Предполагается, что 3 ноября Испания выдаст на его арест европейский ордер.






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