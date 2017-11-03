Высший админсуд Украины рассмотрит иск Саакашвили о лишении гражданства 22 ноября

03.11.2017 16:41 Высший административный суд Украины открыл производство по делу лишения экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства. Об этом говорится в судебном решении, опубликованном Саакашвили в Facebook.



"Открыть производство по административному делу по иску Саакашвили Михеила Николозовича к президенту Украины Порошенко Пеьру Алексеевичу о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины №196/2017 от 27.07.2017", - говорится в тексте документа.



По словам Саакашвили, суд назначил заседание по этому делу на 22 ноября, на 10:00.



"Наконец, через 3 месяца борьбы с бюрократическим и клептократических произволом, мы смогли получить документы о лишении меня гражданства и подать иск об обжаловании незаконного указа президента", - отметил он.















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