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Бакрадзе: Правительство внесло бюджет, который не помогает самому нуждающемуся слою


03.11.2017   16:42
Правительство внесло бюджет, который не помогает самому нуждающемуся слою, не увеличивается пенсия и социальная помощь, - так оценил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе проект бюджета на 2018 год.

Как отметил Бакрадзе в беседе с журналистами, увеличение пенсии – это воля правительства и для этого в бюджете имеется достаточный ресурс.

По его словам, «Европейская Грузия» не поддержит этот бюджет.

«Это бюджет, который не помогает сельскому населению, так как не предусмотрена компенсация ущерба, нанесенного азиатским клопом, это бюджет, который не может защитить от безработицы, поскольку не предусматривает снижения налогов. Кроме того, бюджет сбалансирован 2-миллиардным внутренним и внешним долгом, который в течение одного года возьмет Грузия и, разумеется, исходя из всего этого, у этого бюджета не будет поддержки «Европейской Грузии»... Правительство не волнуют пенсионеры и социально незащищенный слой, и это является проблемой», - заявил Давид Бакрадзе.






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