Президент поздравил грузинских дипломатов с профессиональным праздником

03.11.2017 18:57 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет грузинских дипломатов с профессиональным праздником. Как отмечается в заявлении президента, с момента восстановления государственности и по сей день, Грузия добилась многих международных успехов и это является заслугой грузинской дипломатии.

«Поздравляем с профессиональным праздником – днем грузинского дипломата. Эта особая дата для грузинской государственности, так как независимая внешняя политика непосредственно связана с суверенитетом страны.



С момента восстановления государственности и по сей день, наша страна добилась многих международных успехов, что является заслугой грузинской дипломатии.



Безвизовый режим и свободная торговля с Евросоюзом, соглашение об ассоциации, новые соглашения и проекты в области международного сотрудничества, - вклад и усилия грузинской дипломатии во все эти успехи неизмерим.



Мы смогли сделать Грузию не только полноценным членом международного сообщества, но и государством, имеющим важнейшие геополитические функции, которое связывает друг с другом народы, регионы и континенты.



Для защиты суверенитета страны грузинская дипломатия сегодня включена в сложнейшую борьбу, где наш противник – страна с такими сильными дипломатическими традициями, как Российская Федерация. В этом тяжелом поединке мы добились впечатляющих успехов: консолидированными усилиями и с помощью наших международных партнеров полностью провалился план по признанию оккупированных территорий независимыми странами и однозначно необратимой стала политика непризнания оккупированных регионов. Кроме того, ежегодно растет число стран, поддерживающих в ООН резолюцию о безусловном и достойном возвращении беженцев



Борьба за нашу государственность по-прежнему продолжается. Деоккупация, восстановление территориальной целостности, европейская и евроатлантическая интеграция, укрепление и благосостояние нашей родины являются главными задачами нашей дипломатии », - говорится в заявлении президента.















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