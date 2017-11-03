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Президент поздравил грузинских дипломатов с профессиональным праздником
03.11.2017 18:57
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет грузинских дипломатов с профессиональным праздником. Как отмечается в заявлении президента, с момента восстановления государственности и по сей день, Грузия добилась многих международных успехов и это является заслугой грузинской дипломатии.
«Поздравляем с профессиональным праздником – днем грузинского дипломата. Эта особая дата для грузинской государственности, так как независимая внешняя политика непосредственно связана с суверенитетом страны.
С момента восстановления государственности и по сей день, наша страна добилась многих международных успехов, что является заслугой грузинской дипломатии.
Безвизовый режим и свободная торговля с Евросоюзом, соглашение об ассоциации, новые соглашения и проекты в области международного сотрудничества, - вклад и усилия грузинской дипломатии во все эти успехи неизмерим.
Мы смогли сделать Грузию не только полноценным членом международного сообщества, но и государством, имеющим важнейшие геополитические функции, которое связывает друг с другом народы, регионы и континенты.
Для защиты суверенитета страны грузинская дипломатия сегодня включена в сложнейшую борьбу, где наш противник – страна с такими сильными дипломатическими традициями, как Российская Федерация. В этом тяжелом поединке мы добились впечатляющих успехов: консолидированными усилиями и с помощью наших международных партнеров полностью провалился план по признанию оккупированных территорий независимыми странами и однозначно необратимой стала политика непризнания оккупированных регионов. Кроме того, ежегодно растет число стран, поддерживающих в ООН резолюцию о безусловном и достойном возвращении беженцев
Борьба за нашу государственность по-прежнему продолжается. Деоккупация, восстановление территориальной целостности, европейская и евроатлантическая интеграция, укрепление и благосостояние нашей родины являются главными задачами нашей дипломатии », - говорится в заявлении президента.
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