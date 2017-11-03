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Мерабишвили намерен вернуться в политику в случае досрочного освобождения


03.11.2017   19:47

После освобождения из тюрьмы Вано Мерабишвили планирует включиться в активную политику

28 ноября будет оглашено окончательное решение Европейского суда по делу Вано Мерабишвили. Сегодня юристы бывшего премьер-министра получили соответствующее письмо из Большой палаты Страсбургского суда.

В минувшем году европейские судьи установили нарушение статьи 18 Европейской конвенции по отношению Вано Мерабишвили, где было сказано, что задержание бывшего премьер-министра имело скрытую цель.

Адвокаты Мерабишвили уверены, что в случае, если секция оставит в силе решение, его должны немедленно освободить.

Министр юстиции Тея Цулукиани заявила накануне, что решение Страсбурга не повлияет на освобождение Мерабишвили из заключения.

Адвокат Мерабишвили считает, что власть стоит перед сложным политическим решением. Помимо решения Страсбурга, причиной освобождения экс-премьера является досрочное освобождение.

Пока не известно, кода комиссия по УДО рассмотрит дело Мерабишвили.

По словам адвоката, в случае освобождения, Вано Мерабишвили собирается остаться в Грузии, и включится в активную политику.






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