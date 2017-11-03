Правительство Грузии обещает увеличить пенсии на 7 долларов в 2019 году

03.11.2017 19:57 Правительство Грузии планирует на 20 лари (около 8 долларов) увеличить размер пенсий в 2019 году и еще на 20 лари – в 2020 году. Об этом заявил министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили во время пленарного заседания, на котором обсуждался законопроект о бюджете на 2018 год.



«Мы приняли решение, что в 2019 и 2020 году, методом индексации, пенсия будет увеличена на 20-20 лари», — заявил Кумсишвили.



Вместе с тем, в представленном Кумсишвили проекте бюджета средства для повышения пенсий в будущем году не предусмотрены.



Эта ситуация стала поводом для критики властей Грузии со стороны парламентской оппозиции. Депутаты отмечают, что доходы госбюджета увеличиваются, однако правительство оставляет без внимания социальные проекты.



Председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе заявил, что правительство «Грузинской мечты» забыло о нуждах народа до следующих выборов.



Аналогичные претензии к проекту бюджета озвучивают и депутаты от «Европейской Грузии». Лидер партии Давид Бакрадзе считает, что разработанный проект бюджета не сможет защитить людей от роста цен и безработицы, так как им не предусмотрено снижение налогов.



После прихода к власти партии «Грузинская мечта» размер пенсий был увеличен дважды.



C 1 сентября 2015 года пенсия выросла на 10 лари, до 160 лари (около 65 долларов по действующему тогда курсу), а с 1 июля 2016 года достигла нынешнего уровня — 180 лари (около 68 долларов по сегодняшнему курсу).



Согласно представленному проекту бюджета на 2018 год, реальный рост ВВП планируется в пределах 4,5%, прогнозный показатель дефлятора — 3,5%. Номинальный объем ВВП определен в размере 40,4 миллиарда лари. Налоговые доходы бюджета составят 10,24 миллиарда лари, или 25,3% от ВВП. Бюджетный дефицит прогнозируется в пределах 1,4% от ВВП. Расходы госбюджета составят 12,4 миллиарда лари, в том числе собственно бюджетные средства — 10,95 млрд лари, гранты — 165 миллионов лари, кредиты — 1,2 миллиарда лари.



После обсуждения парламентом, законопроект будет возвращен на доработку правительству, а окончательный вариант проекта бюджета на 2018 год представят на утверждение парламента до конца текущего года.















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