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ЕНД выступило против экстрадиции Микаила Кадиева в Россию


03.11.2017   20:03
«Единое национальное движение» утверждает, что вопрос выдачи Москве Микаила Кадиева, обвиняемого правоохранительными органами России в убийстве, правительством Грузии уже решен, и призывает общественность выступить в его защиту. Об этом на специальном брифинге 3 ноября заявил один из лидеров ЕНД Нугзар Циклаури.

По его информации, министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения Грузии и Тбилисский апелляционный суд окончательно отказали Кадиеву в предоставлении политического убежища, и сейчас начаты процедуры по подготовке к его экстрадиции в Россию.

«Решение, по нашей информации, уже принято, и сейчас единственное, что может помешать его осуществлению, — это активный гражданский протест», — заявил Циклаури.

По его словам, на фоне тяжелой ситуации в пенитенциарной системе России, когда все международные организации указывают на факты пыток и оскорбления чести и достоинства заключенных российских тюрем, правительство Грузии собирается выдать Кадиева России.
Представитель ЕНД обвинил правительство Грузии в коллаборационизме и сделке с российскими властями.

«Мы считаем, что правительство Грузии заключило политическую сделку с правительством России, и выдача Микаила Кадиева обусловлена только этим обстоятельством. Хочу обратиться к грузинской общественности и сказать, что передача Микаила Кадиева Российской Федерации означает для этого человека неотвратимые пытки, оскорбление чести и вероятное убийство», — подчеркнул Циклаури и от имени своей партии призвал правительство Грузии прекратить торговлю людьми с властями России.

В конце пресс-конференции к журналистам обратился и Кадиев, который попросил не выдавать его России.

Напомним, Микаил Кадиев был задержан в Грузии по подозрению в подготовке теракта в 2013 году. При обыске его квартиры в Тбилиси были изъяты автомат и взрывные устройства. Кадиев был осужден на два года, но не по обвинению в терроризме, а за приобретение-хранение огнестрельного оружия, отбыл срок наказания и вышел на свободу в июне 2015 года, после чего, по его заявлению, не покидал территории Грузии.

В России Микаил Кадиев подозревается в совершении убийства главы Хасавюртского района Алимсолтана Алхаматова, в связи с чем российская сторона требует его экстрадиции.






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